ua ru
Нд, 18 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Єгипет виявив велике родовище газу у Середземному морі

Новость на русском →
Неділя 18 грудня 2022 21:10
Єгипет виявив велике родовище газу у Середземному морі Фото: Єгипет виявив велике родовище газу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Єгипет виявив велике газове родовище на блоці Nargis у східному Середземномор'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними уряду Єгипту, оцінка запасів родовища все ще продовжується. Згідно з веб-сайтом Chevron, Nargis є одним із чотирьох морських геологорозвідувальних блоків, у яких Chevron володіє операційними інтересами в Єгипті разом з Tharwa Petroleum Co.

Обсяг нової свердловини становить 70 млрд. кубічних метрів природного газу. Виявлений газ може дати поштовх зусиллям Єгипту щодо позиціонування себе як енергетичний центр у східному Середземномор'ї після оголошення у 2015 році про відкриття компанією Eni гігантського газового родовища Зор.

Раніше ми писали, що Нідерланди можуть розконсервувати найбільше у Європі родовище природного газу. У Гронінгенського родовища достатньо невикористаних потужностей, щоб уже цієї зими замінити більшу частину палива, яке Німеччина раніше імпортувала з Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газ Єгипет Средиземное море
NEWS
Скільки треба часу? В ДТЕК назвали терміни відновлення генерації після обстрілів
Скільки треба часу? В ДТЕК назвали терміни відновлення генерації після обстрілів
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах