Єгипет вирішив розширити та поглибити Суецький канал після його блокування

Після інциденту з контейнеровозом Ever Given адміністрація Суецького каналу вирішила внести зміни до водойми. Як розповів голова адміністрації Усама Рабі одну з ділянок каналу розширять та поглиблять.
За словами голови адміністрації, планується збільшення 30-кілометрової ділянки між містом Суец та районом Гірких озер. Цю ділянку Суецького каналу планують розширити на 40 метрів та поглибити на 2 метри.
Крім того, єгипетська влада хоче добудувати другу смугу Суецького каналу, яка була відкрита у 2015 році для того, щоб судна могли рухатися в обидва боки. Смугу планують продовжити з 72 до 82 кілометрів.
Як заявив президент Єгипту Абдель Фаттах аль-Сісі, проект щодо Суецького каналу планується завершити протягом 24 місяців.
Нагадаємо, цього року в Суецькому каналі застряг контейнеровоз Ever Given, заблокувавши при цьому рух інших суден. На входах в Суецький канал утворилися велетенські черги. Блокування також вплинуло на вартість нафти. На розблокування Суецького каналу пішло більше тижня.
Після цього влада Єгипту заявила, що отримані збитки від блокування Суецького каналу оцінюються в мільярд доларів. Єгипет хоче отримати компенсацію від власника контейнеровозу, тому судно наразі під арештом.