Египет планирует закупать зерно у Казахстана взамен российскому, - Reuters

В настоящее время Египет является крупнейшим покупателем пшеницы по всему миру и пытается уменьшить свои расходы на импорт. По данным Reuters, переговоры по кредитному соглашению по закупкам пшеницы у Казахстана находятся на начальной стадии.

Кроме того, ведутся переговоры по цене и количеству пшеницы.

Также Главное управление по поставкам товаров ведет переговоры о цене, которая может быть ниже неофициальной минимальной цены, установленной российским правительством, которая, как считают, была установлена на тендере на уровне 270 долларов США за метрическую тонну.

Как сообщает Reuters, недавно министерство сельского хозяйства России недавно помешало частным продажам 480 000 тонн российской пшеницы в Египет, видимо, потому, что она была продана ниже минимальной цены.

Выход России из зерновой сделки

В июле Россия заявила о выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. При этом Египет подверг критике страну-агрессор за выход из экспортного соглашения и заявил, что продолжит импортировать украинскую пшеницу через альтернативные маршруты.

В августе Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, которые находятся в украинских портах еще с начала полномасштабного вторжения РФ.

Первое грузовое судно Resilient Africa, вышедшее из украинского порта с зерном, ранее тоже прибыло в Босфор. Теперь уже два судна смогли прорвать российскую блокаду Черного моря, воспользовавшись временными коридорами.

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