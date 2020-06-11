Єгипет відкриває кордони для туристів: названа дата

З 1 липня Єгипет почне приймати туристів на популярних курортах
Уряд Єгипту прийняв рішення про відкриття кордонів для іноземних туристів. Так, мандрівників, які планують відвідати єгипетські курорти, прийматимуть з 1 липня.
Про це повідомляє Reuters.
З 1 липня влади планують відкрити для відвідування іноземними туристами курорти на півдні Синаю - Шарм-ель-Шейх і Дахаб, а також ще Хургаду і Марса-Алам на узбережжі Червоного моря.
На березі Середземного моря влади планують відкрити курорт Мерса-Метрух.
Крім того, уряд повідомило про ослаблення деяких карантинних заходів протягом наступних кількох тижнів - скорочення комендантської години і збільшення часу роботи магазинів на одну годину.
Зазначимо, що єгипетський уряд дозволило готелям країни почати приймати гостей з 15 травня, але з завантаженням у 25% від максимальної заповнюваності.
Нагадаємо, з 10 липня Словаччина відкрила кордони для туристів з 16 країн.
Крім того, з 15 червня Швейцарія відкриває кордони для туристів.
Автор: РБК-Україна