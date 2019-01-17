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На Єгипет обрушилася піщана буря

Новини » Надзвичайні події    17.01.2019 - 07:19
На Єгипет обрушилася піщана буря
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Адміністрація портів Червоного моря закрила порти Суец і Зейтият

В Каїрі (Єгипет) і деяких портових містах почалася потужна піщана буря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що через велику кількість піску у повітрі автомобілісти скаржаться на зниження видимості на автомагістралях.

Крім того, жителям рекомендують перечекати бурю в будинках, а також носити медичні маски.

Як повідомляється, адміністрація портів Червоного моря закрила порти Суец і Зейтият через погану погоду, вітер і сильні хвилі. Вже четвертий день припинені морські перевезення в двох портах середземноморського міста Олександрія.

Також у міністерстві охорони здоров'я порекомендували людям, що страждають від респіраторних захворювань, не залишати свої будинки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в березні минулого року через бурхливу піщану бурю в Єгипті було повністю зупинено транспортне сполучення. Літаки, що прямували в Луксор, Каїр, Асуан і Сохаг, були направлені в Шарм-еш-Шейх і Хургаду.

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