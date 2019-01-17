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На Египет обрушилась песчаная буря

Новости » Происшествия    17.01.2019 - 07:19
На Египет обрушилась песчаная буря
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Администрация портов Красного моря закрыла порты Суэц и Зейтият

В Каире (Египет) и некоторых портовых городах началась мощная песчаная буря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что из-за большого количества песка в воздухе автомобилисты жалуются на снижение видимости на автомагистралях.

Кроме того, жителям рекомендуют пережидать бурю в домах, а также носить медицинские маски.

Как сообщается, администрация портов Красного моря закрыла порты Суэц и Зейтият из-за плохой погоды, ветра и сильных волн. Уже четвертый день приостановлены морские перевозки в двух портах средиземноморского города Александрия.

Также в министерстве здравоохранения порекомендовали людям, страдающим от респираторных заболеваний, не покидать свои дома.

Напомним, ранее сообщалось, что в марте прошлого года из-за бушующей песчаной бури в Египте полностью было остановлено транспортное сообщение. Самолеты, следовавшие в Луксор, Каир, Асуан и Сохаг, были направлены в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

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