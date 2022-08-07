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Єгипет домовився про перемир'я в секторі Газа з 20:00, - Al Jazeera

Фото: наслідки ударів по Газі (gettyimages)
Автор: Артем Горовенко

Сьогодні о 20:00 розпочнеться перемир'я в секторі Газа між Армією оборони Ізраїлю та представниками "Ісламського джихаду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Повідомляється, що найближчим часом єгипетські офіційні особи виступлять з відповідною заявою. Очікується, що режим припинення вогню набуде чинності о 20:00. Поки невідомо, скільки він триватиме.

При цьому офіційно поки ані Ізраїль, ані "Ісламський джихад" публічно не заявляли про свою згоду на припинення вогню.

Нагадаємо, раніше The Times of Israel з посиланням на джерела писало, що Ізраїль погодився на припинення вогню і чекає відповіді від палестинської сторони.

До цього міністр фінансів Авігдор Ліберман говорив, що Ізраїль готовий припинити операцію в секторі Гази, і назвав умову для цього.

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