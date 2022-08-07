Єгипет домовився про перемир'я в секторі Газа з 20:00, - Al Jazeera

Сьогодні о 20:00 розпочнеться перемир'я в секторі Газа між Армією оборони Ізраїлю та представниками "Ісламського джихаду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Повідомляється, що найближчим часом єгипетські офіційні особи виступлять з відповідною заявою. Очікується, що режим припинення вогню набуде чинності о 20:00. Поки невідомо, скільки він триватиме. При цьому офіційно поки ані Ізраїль, ані "Ісламський джихад" публічно не заявляли про свою згоду на припинення вогню.