Єфремову продовжили арешт на 2 місяці

Єфремову продовжили запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 7 жовтня 2018 року включно

Старобільський районний суд Луганської області сьогодні, 9 серпня, продовжив арешт колишньому керівнику фракції Партії регіонів Олександру Єфремову до 7 жовтня 2018 року. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури (ГПУ).

Повідомляється, що в ході судового розгляду суд продовжив Єфремову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 7 жовтня 2018 року включно.

У ГПУ зазначили, що наступне засідання відбудеться 10 серпня 2018 року о 10:00, зокрема, заплановано дослідження доказів обвинувачення.

Зазначимо, Єфремова звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА, у пособництві при захопленні управління Служби безпеки України в Луганській області, а також сепаратизм. Уточнимо, що його підозрюють у злочинах за такими статтями Кримінального кодексу України:

Посягання на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110);

Державна зрада (ч. 1 ст. 111);

Створення терористичної групи і її матеріальне і організаційне забезпечення (ч. 1 ст. 258-3);

Сочастие в організації терористичної групи (ч. 3 ст. 27);

Захоплення державних або громадських споруд (ст. 341) з метою незаконного користування ними (ч. 5 ст. 27, ст. 341).

Нагадаємо, раніше в Старобільському районному суді Луганської області під час судового засідання у справі Єфремова допитали депутата Луганської обласної ради.