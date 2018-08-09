Ефремову продлили арест на 2 месяца

Ефремову продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 октября 2018 года включительно

Старобельский районный суд Луганской области сегодня, 9 августа, продлил арест бывшему руководителю фракции Партии регионов Александру Ефремову до 7 октября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры (ГПУ).

Сообщается, что в ходе судебного разбирательства суд продлил Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 октября 2018 года включительно.

В ГПУ отметили, что следующее заседание состоится 10 августа 2018 года в 10:00, в частности, запланировано исследование доказательств стороны обвинения.

Отметим, Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА, в пособничестве при захвате управления Службы безопасности Украины в Луганской области, а также сепаратизме. Уточним, что его подозревают в преступлениях по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

Посягательство на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям (ч. 3 ст.110);

Государственная измена (ч. 1 ст. 111);

Создание террористической группы и ее материальное и организационное обеспечение (ч. 1 ст. 258-3);

Сочастие в организации террористической группы (ч. 3 ст. 27);

Захват государственных или общественных сооружений (ст. 341) с целью незаконного пользования ими (ч. 5 ст. 27, ст. 341).

Напомним, ранее в Старобельском районном суде Луганской области во время судебного заседания по делу Ефремова допросили депутата Луганского областного совета.