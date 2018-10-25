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В Ефіопії президентом вперше стала жінка

Новини » Політика    25.10.2018 - 13:44
Фото: Сахле-Ворк Зевде (flickr.com iisdrs)
Фото: Сахле-Ворк Зевде (flickr.com iisdrs)

Сахле-Ворк Зевде довгий час працювала в ООН

Новим президентом Ефіопії стане жінка вперше в історії країни - парламент обрав на цю посаду дипломата Сахле-Ворк Зевде. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави канцелярії прем'єр-міністра країни Фітсума Арега.

За словами глави канцелярії прем'єр-міністра, Зевде довгий час працювала в ООН і володіє необхідними для президента якостями і досвідом.

В Ефіопії президентом вперше стала жінка

"У патріархальному суспільстві, подібному нашому, призначення жінки главою держави не тільки встановлює стандарти для майбутнього, але і нормалізує жінок як осіб, що приймають рішення у суспільному житті", - підкреслив він.

Додамо також, що на посту президента Зевде змінить Мулату Тешоме, який займав цей пост з 2013 року.

Агенство Reuters також повідомляло, що на минулому тижні прем'єр-міністр призначив у кабмін Ефіопії десять жінок, і, таким чином, кількість чоловіків і жінок в уряді зрівнялася.

Незабаром після цього Тешоме, термін повноважень якого спливав тільки через рік, оголосив, що хоче бути частиною змін і подав у відставку.

Нагадаємо, в липні Ефіопія та Еритрея підписали декларацію про укладення миру.

Як писало РБК-Україна раніше, у вересні президент Еритреї Ісайяс Афеворкі і прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед знову відкрили кордон між двома африканськими державами для транспортного сполучення.

Ефіопія та Еритрея вперше за 20 років відкрили кордон для транспорту У Ефіопії розбився військовий вертоліт, загинули 18 людей
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