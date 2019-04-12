У Ефіопії за корупцію заарештували 59 чиновників

Після вступу на посаду в 2018 році прем'єр-міністр Абий Ахмед пообіцяв навести порядок у державних фірмах і збройних силах, а також анулювати большинствро контракти для свого військового промислового конгломерату МЕТЭС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в листопаді 2018 року в Ефіопії правоохоронці заарештували 36 посадових осіб розвідувальної служби країни. Підозрюваних звинувачують у корупційних схемах і порушенні прав людини. За словами Цегае, розслідування тривало більше п'яти місяців.

Нагадаємо, в Італії за корупцію заарештували мера Фускальдо Джанфранко Рамундо і ще 13 осіб. Підозрювані завдали державі збитків на 7,5 млн євро

В число заарештованих увійшли заступник мера, радник муніципалітету, держслужбовці та приватні підприємці. В операції по затриманню підозрюваних у корупції взяли участь понад 100 силовиків, у рамках справи конфісковані активи на 215 тис. євро.