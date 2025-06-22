Эффективность впечатляющая. Сырский рассказал, как украинский DeepStrike меняет войну

Вооруженные Силы Украины успешно реализуют операции глубинного поражения под кодовым названием DeepStrike, которые существенно ослабляют военно-экономический потенциал России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского на встрече с журналистами.
По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, эффективность этих действий превышает затраты поражения в 15 раз.
Он также напомнил, что во время переговоров враг просил не наносить удары по их нефтеперерабатывающей промышленности, что свидетельствует о действенности украинских ударов.
"Конечно, мы будем продолжать (поражения по территории России по направлению DeepStrike). Будем наращивать масштабы, глубину. С учетом того, что мы не воюем против населения - мы воюем и уничтожаем сугубо военные объекты", - сказал он.
В январе-мае 2025 года Силы обороны реализовали ряд операций, которые направлены на подрыв ключевых секторов экономики РФ. Общие убытки от ударов, нанесенных промышленному комплексу врага, оцениваются в более 10 миллиардов долларов США.
Из них прямые убытки составляют более 1,3 миллиарда долларов и охватывают:
Косвенные убытки, превышающие 9,5 миллиарда долларов, вызванные дестабилизацией работы нефтеперерабатывающих предприятий, блокированием логистики, остановкой производства и нарушением транспортировки продукции.
Поэтому коэффициент затраты к результату операций "DeepStrike" оценивается примерно как 1:15, что является доказательством эффективности такого инструмента сдерживания как экономических, так и военных возможностей РФ
Напомним, в прошлом году глава Минобороны Рустем Умеров заявлял, что на выполнение Плана устойчивости украинского президента Владимира Зеленского в 2025 году для украинских защитников будет поставлено более 30 тысяч ударных беспилотников DeepStrike.
РБК-Украина также писало, что Украина увеличила серийное производство ракет для комплекса "Нептун", а ракета-дрон "Паляница" вышла в серийное производство.
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