Эффективность госорганов во время войны. О незаконных штрафах и проигранных судах

Согласно отчету о деятельности Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы, ГППС), в 2023 году это ведомство наложило на продавцов табачными изделиями штрафов вдвое больше, чем в 2022 году – почти на 98%.

Однако выяснилось два интересных обстоятельства: наложение штрафов происходило при прямом вмешательстве неправительственной антитабачной организации, а почти все штрафы были успешно обжалованы в судах как незаконные.

Летом прошлого года Госпродслужба неожиданно и очень активно начала проверять табачный рынок, а именно точки розничной торговли. И уже к концу года ведомство назначило около 9,5 млн грн штрафных санкций против компаний, продающих табачные изделия.

Что же могло произойти, чтобы Госпродпотребслужба начала находить нарушения на столь значительные суммы? За что применялись все эти штрафные санкции?

Вот несколько примеров.

В городе Тернополь на столиках ресторана были прикреплены QR-коды со ссылкой на меню, в котором находился раздел "Табак". Госпродпотребслужба выписала штраф на том основании, что это – запрещенная реклама сигарет. Однако Тернопольский окружной административный суд отменил постановление ГППС, потому что на самом деле информация о продукции должна быть размещена в местах, где она реализуется. Результат: суд обязал ГППС отменить штраф и компенсировать ресторану судебные издержки.

Компания из Полтавы, продающая устройства для нагрева табака, разместила информацию об этих продуктах на своем сайте. ГППС назначила штраф на основании того, что это также якобы реклама. Полтавский окружной административный суд отменил постановление ГППС о штрафе, поскольку по закону размещение информации о содержании услуги, предоставляемой продавцом, а также сведения о продукции, которая реализуется на сайте, не носит рекламного характера, а исключительно информационной. Результат: суд обязал ГППС отменить штраф и компенсировать судебные издержки.

В Ивано-Франковской области компания разместила на стенде информацию об имеющихся в продаже устройствах для нагрева табачных изделий вместе с табачными изделиями, которая "усиливается подсветкой с графическим изображением на ярком фоне и текстовой информацией". ГППС снова назвала это якобы незаконной рекламой и также выписала штраф. Днепропетровский окружной административный суд отменил постановление ГППС, поскольку информация о продукции не считается рекламой и может быть размещена в местах, где она реализуется. Результат: суд обязал ГППС отменить штраф и компенсировать судебные издержки.

Таких примеров в прошлом году было достаточно много. При этом 99,9% решений ГППС о нарушении законодательства по ограничению рекламы табачных изделий было отменено в судебном порядке.

То есть бравурный рапорт ГППС о взимании в госбюджет миллионов гривен оказался полуправдой: о том, что Госпродпотребслужба не только возвращает штрафы, но и компенсирует судебные расходы, она не сообщает так же публично, как об "успешной борьбе" с продавцами табачных изделий.

Почему же ГППС так много раз наступает на те же грабли? Причина такой гиперактивности государственного учреждения, однако, имеет простое объяснение.

Так, согласно официальному сообщению общественной организации "Центр гражданского представительства "Життя", 31 октября 2023 года она "присоединилась" к заседанию коллегии Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве. хозяйствования требований по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного воздействия.

В заявлении "Життя" сказано следующее: "Мишенью №1 табачных компаний на сегодня являются дети и подростки. Об этом, в частности, свидетельствует реклама табачных и никотиновых изделий, которая чаще всего направлена именно на молодежь… С 11 июля 2023 года вступил в силу запрет рекламы, стимулирование продаж и спонсорства табачных изделий, устройств для нагрева табака, электронных сигарет и жидкостей к ним".

Дмитрий Купыра, исполнительный директор ОО "Життя", заявил, что, по его мнению, "размещение табачных изделий на картинках с подсветкой – форма рекламы, за которую можно и нужно налагать санкции". Как уже было сказано, десятки судов по десяткам дел уже опровергли безосновательные заявления Купиры.

На самом деле, согласно действующему украинскому законодательству, выкладка сигарет на витринах не является рекламой.

В то же время "Життя" уже несколько лет подряд лоббирует разные проекты законов, которыми хотело бы вообще запретить выкладку сигарет на витринах, и ни один из этих проектов не был принят из-за своей неэффективности и вреда экономике страны, ведь такой запрет мгновенно приведет к закрытию десятков. тысяч мелких и средних бизнесов, а сотни тысяч людей останутся без работы.

Как стало известно, активисты из "Життя" получили серьезное влияние на ГППС и теперь не только оказывают государственному органу заведомо ложную информацию, а еще эксперты этой организации проводят для сотрудников ГППС тренинги, обучая их тому, за что и как следует налагать на предпринимателей незаконные штрафы.

Почему ГППС как государственное учреждение принимает такие консультационные и тренинговые услуги, кто их оплачивает – вопросы к самой службе, а также к правоохранительным органам.

Купыра, среди прочего, отметил, что "с апреля по октябрь 2023 года ГУ Госпродслужбы в г. Киеве получило 60 обращений с согласованиями на проведение внеплановых мероприятий, состоялась 31 внеплановая проверка, в ходе которых было выявлено 29 нарушений: общая сумма штрафных санкций составила 2 млн 816 тыс. грн.

В некоторых судебных материалах по делам об отмене незаконных штрафов есть ссылка на экспертизу "Життя". Кроме того, давление на бизнес оказывается именно по инициативе активистов: об этом на условиях анонимности сообщил один из предпринимателей, на которого наложен штраф за легальную торговлю.

Однако сотрудничество Госпродпотребслужбы с этой организацией продолжается.

Пока официальная информация об убытках для государства от деятельности ГППС отсутствует, однако решения судов не оставляют сомнений в том, что такие убытки есть, поскольку судебные издержки компенсирует проигравшая в суде сторона, в данном случае это – ГППС, то есть государственный бюджет.