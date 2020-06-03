Заборона викладки сигарет на вітринах не призведе до скорочення куріння, - експерти

Фото: викладка сигарет (agroday.com.ua)

На думку екс-голови Державної регуляторної служби, нові обмеження призведуть лише до зростання продажів дешевих сигарет і контрабанди

Стандартизовані пачки сигарет і неможливість їх викладення на вітринах, що передбачено проектом закону №2813, призведуть до зростання контрабанди, але не скоротить кількість курців.

Про це заявила екс-голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна в сюжеті телеканалу "Прямий".

Нагадаємо, проект Закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну" №2813, поданий народним депутатом від фракції "Слуга народу" Ладою Булах, передбачає також і заборону на продаж в Україні пачок з округлими й скошеними краями.

За словами фахівця ГО "Життя" Дмитра Купира, рамкова конвенція ВООЗ каже, що зовнішній вигляд пачки сприяє початку куріння тому, якщо заборонити брендування сигарет і не показувати їх на прилавках, це дасть лише позитивний результат.

Водночас, опитування, проведене соціологічною службою InfoSapiens, спростовує це твердження, оскільки зовнішній вигляд упаковки став причиною початку куріння лише для 2% українців, і зовсім ніякого впливу дизайн не справив на молодь у віці 18-24 років, йдеться в сюжеті.

Своєю чергою, Ксенія Ляпіна впевнена, що подібні заборони для легальної тютюнової продукції ніяк не вплинуть на здоров'я нації. На думку експерта, подібні заборони - це не більш ніж переділ ринку, а нові обмеження призведуть лише до зростання продажів дешевих сигарет і контрабанди.

"Заборона на брендування і викладку на прилавках вплинуть на вибір виключно тих, хто вже палить, - вони просто будуть палити дешевші сигарети. Ці дешеві сигарети завозяться в Україну контрабандним шляхом, і податки з них не сплачуються", - сказав Ляпіна.

У сюжеті зазначається, що тільки у 2019 році частка контрабанди на ринку України досягла 6,6%, а легальне виробництво впало на 19%. Як наслідок, бюджети всіх рівнів не отримали 4,7 млрд гривень.

Як раніше писало РБК-Україна в дослідженні "Стовпи економіки: хто і як регулює тютюнову промисловість", норми проекту №2813 про стандартизовану упаковку й про заборону на виробництво пачок зі скошеними й округлими краями - абсурдні, оскільки Україна експортує такі пачки в багато країн, у тому числі в ЄС, де немає подібних обмежень.

"Регулюванням тютюнової галузі, як і будь-якої іншої, повинні займатися професіонали, а не активісти. Інакше ми втратимо бюджетоутворюючу промисловість, але здоров'ю це ніяк не допоможе, поки зростає контрабанда", - упевнений автор дослідження та економіст Борис Кушнірук.

У своєму дослідженні подібні обмеження для тютюнової галузі експерт називає надмірними, оскільки ЄС і більшість країн світу не вимагають того, що записано в проекті закону №2813 і йому подібних.

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Автор: РБК-Україна