Эффективнее месяцев терапии: ученые изобрели простой способ вернуть радость и счастье

Простые действия - мощный эффект

Доктор Элисса Эпель, эксперт по стрессу и старению из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, которая руководила новым исследованием, поражена масштабами влияния этих простых действий.

По её словам, обычная прогулка, во время которой вы любуетесь цветком, слушаете смех или делаете что-то приятное для друга, может заметно улучшить ваше эмоциональное благополучие и общее отношение к жизни.

"Мы были достаточно поражены масштабами улучшений эмоционального благополучия людей", - отметила профессор Эпель.

"Большая радость": что показало двухлетнее исследование

Команда профессора Эпель провела масштабный двухлетний проект под названием "Большая радость" (The Big Joy Project), который длился до 2024 года. В нем приняли участие почти 18 000 человек и это было первое исследование, которое сфокусировалось на том, могут ли небольшие, простые и быстрые действия иметь измеримое и длительное положительное влияние.

Участников просили выполнять пяти-десятиминутные "акты радости" в течение недели. Оказалось, что результаты, достигнутые тысячами людей всего за одну неделю такого проекта, были сопоставимы с положительными эффектами, которые обычно наблюдаются в программах, требующих месяцев занятий по несколько часов подряд.

Задания для счастья и результаты исследования

В исследовании участникам предлагали выполнить семь различных действий в течение семи дней. Среди них были:

Разделить момент празднования с кем-то

Сделать что-то хорошее для другого человека

Составить список благодарности

Посмотреть увлекательное видео о природе

Задания выбирались так, чтобы формировать чувство надежды и оптимизма, восхищения и благоговения, или же веселья и нелепости. Каждое задание занимало менее 10 минут, включая ответы на короткие вопросы до и после его выполнения.

В начале и в конце недельного проекта участников опрашивали об их эмоциональном и физическом здоровье.

Оценивались такие показатели, как эмоциональное благополучие (удовлетворенность жизнью, наличие цели), положительные эмоции, "способность к счастью" (насколько люди контролируют свои эмоции), а также уровень стресса и качество сна.

Результаты, которые вдохновляют

Команда обнаружила значительные улучшения во всех сферах. При этом преимущества росли прямо пропорционально полноте участия: те, кто завершил все семь задач, получили большие преимущества, чем те, кто выполнил только два или три.

Интересно, что молодые люди почувствовали больше положительных изменений, чем люди старшего возраста.

Пока ученые еще не до конца понимают, почему эти "микроакты" имеют такое глубокое влияние на улучшение настроения.

Профессор Эпель предположила, что, возможно, эти небольшие действия разрывают "негативные циклы мышления" (например, чрезмерное беспокойство или самокритика) и перенаправляют умственную энергию в более позитивном направлении.

Хотя дальнейшие исследования необходимы, очевидно, что ежедневная "доза" радости может стать мощным инструментом поддержки для людей в эти сложные времена.

"Все эти вещи для благополучия - это не роскошь. Мы часто говорим, что позволяем себе быть счастливыми, когда достигаем определенной точки или завершаем какую-то задачу. Что ж, мы хотим изменить это - нам нужна энергия радости, чтобы преодолеть сложные времена. Это действительно необходимые навыки", - отметила профессор.