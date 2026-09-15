Эффект урожая слабеет: сколько стоят "базовые" овощи сейчас и чего ждать до конца года

Сезонное удешевление "традиционных" украинских овощей - закономерный результат поступления нового урожая. Однако позже цены могут ощутимо измениться.
Об этом рассказал в комментарии для РБК-Украина руководитель аналитического отдела ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка.
Эксперт напомнил, что в августе некоторые овощи в Украине подешевели. Что стало "закономерным результатом активного поступления нового урожая".
Следовательно, осенью - этот фактор будет постепенно ослабевать.
"Часть продукции открытого грунта будет покидать рынок. А овощи длительного хранения - переходят в хранилища", - объяснил Гопка.
Исходя из данных портала "Минфин", по состоянию на середину сентября цены на продукты из так называемого "борщевого набора" являются следующими:
По словам Гопки, далее цена этих овощей будет зависеть:
Он уточнил, что именно период хранения будет одним из ключевых факторов для формирования осенью и зимой стоимости:
Помидоры в сентябре, согласно информации портала Минфин, продают в среднем за 51,55 гривен за килограмм. Это - на 24,76% дешевле, чем в августе.
Цена на болгарский перец составляет 144,33 гривны за килограмм. За месяц овощ подешевел на 9,40%.
Между тем огурцы продают в среднем за 42,99 гривен за килограмм, что на 0,54% дороже, чем в августе.
"По помидорам, огурцам и перцу сезонное подорожание может быть более заметным", - констатировал Гопка.
Он объяснил, что "после завершения основного сезона открытого грунта" - предложение этих овощей будет сокращаться.
При этом часть спроса "будет закрывать тепличная продукция и импорт".
"Поэтому осенью эффект от нового урожая будет постепенно ослабевать. Но говорить об общем дефиците овощей - пока что оснований нет", - подытожил аналитик.
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