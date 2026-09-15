Эффект урожая слабеет: сколько стоят "базовые" овощи сейчас и чего ждать до конца года

Как повлиял на цены новый урожай

Эксперт напомнил, что в августе некоторые овощи в Украине подешевели. Что стало "закономерным результатом активного поступления нового урожая".

Следовательно, осенью - этот фактор будет постепенно ослабевать.

"Часть продукции открытого грунта будет покидать рынок. А овощи длительного хранения - переходят в хранилища", - объяснил Гопка.

Что с ценой овощей "борщевого набора"

Исходя из данных портала "Минфин", по состоянию на середину сентября цены на продукты из так называемого "борщевого набора" являются следующими:

капуста белокочанная - 27,25 гривен за килограмм (цена за месяц выросла на 1,57%);

- 27,25 гривен за килограмм (цена за месяц выросла на 1,57%); картофель - 14,70 гривен за килограмм (цена упала на 13,23%);

- 14,70 гривен за килограмм (цена упала на 13,23%); лук репчатый - 19,66 гривен за килограмм (он подешевел на 31,64%);

- 19,66 гривен за килограмм (он подешевел на 31,64%); морковь - 19,77 гривен за килограмм (стоимость снизилась на 18,24%);

- 19,77 гривен за килограмм (стоимость снизилась на 18,24%); свекла - 15,10 гривен за килограмм (цена выросла на 1,30%).

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От чего будут зависеть цены на овощи дальше

По словам Гопки, далее цена этих овощей будет зависеть:

не только от урожая;

но и от того, "сколько продукции удастся сохранить без значительных потерь".

Он уточнил, что именно период хранения будет одним из ключевых факторов для формирования осенью и зимой стоимости:

капусты;

картофеля;

лука;

моркови;

свеклы.

Сколько стоят сейчас помидоры, перец и огурцы

Помидоры в сентябре, согласно информации портала Минфин, продают в среднем за 51,55 гривен за килограмм. Это - на 24,76% дешевле, чем в августе.

Цена на болгарский перец составляет 144,33 гривны за килограмм. За месяц овощ подешевел на 9,40%.

Между тем огурцы продают в среднем за 42,99 гривен за килограмм, что на 0,54% дороже, чем в августе.

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Какая ситуация с этими овощами может быть позже

"По помидорам, огурцам и перцу сезонное подорожание может быть более заметным", - констатировал Гопка.

Он объяснил, что "после завершения основного сезона открытого грунта" - предложение этих овощей будет сокращаться.

При этом часть спроса "будет закрывать тепличная продукция и импорт".

"Поэтому осенью эффект от нового урожая будет постепенно ослабевать. Но говорить об общем дефиците овощей - пока что оснований нет", - подытожил аналитик.