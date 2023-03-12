В единстве появляются трещины. Между Украиной и США есть разногласия по поводу войны, - Politico

Между Соединенными Штатами и Украиной растут разногласия относительно целей войны с РФ, а также возникают потенциальные конфликтные ситуации относительно того, как и когда она закончится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Издание отмечает, что высокопоставленные чиновники Белого дома утверждают, что единство между Вашингтоном и Киевом крепкое.

Politico заявляет, что якобы многочисленные представители Белого дома начали выражать беспокойство, что Украина тратит много живой силы и боеприпасов в Бахмуте, поскольку, по их мнению, это может подорвать способность к масштабному контрнаступлению весной.

Кроме того, по данным издания, между странами возникает "разочарование" относительно поставок оружия.

Однако администрация Джо Байдена заявляет, что союз между Соединенными Штатами и их союзниками и Украиной остается крепким, и что он будет продолжаться до тех пор, пока продолжается война.

Пресс-секретарь Совета нацбезопасности Эдриэнн Уотсон заявила, что Белый дом "находится на постоянной связи с Украиной, поскольку мы поддерживаем защиту ее суверенитета и территориальной целостности". Она добавила, что поскольку Путин не демонстрирует никаких признаков прекращения войны, "лучшее, что мы можем сделать, - это продолжать помогать Украине добиваться успеха на поле боя, чтобы они могли занять как можно более сильную позицию за столом переговоров, когда это время наступит".

"Но растущие разногласия могут предвещать еще больший раскол в дебатах о том, как закончится война. Хотя Байден пообещал непоколебимую поддержку, а государственная казна пока остается открытой, США четко дали понять Киеву, что не могут финансировать Украину бесконечно долго на таком уровне", - говорится в материале.

При этом отмечается, что растущее количество республиканцев начало выражать скептицизм относительно использования американских средств для поддержки Киева в войне.