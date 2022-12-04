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Единство и взаимопомощь. Зеленский рассказал, как Украине пройти эту зиму

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинцам необходимо оставаться едиными, а также помогать друг другу для того, чтобы пройти очень сложную зиму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Чтобы пройти эту зиму, мы должны еще больше помогать друг другу, чем когда-либо. Еще больше заботиться о друг друге. И не спрашивайте, пожалуйста, помочь ли и чем - просто помогайте, когда видите, что можете это сделать. Чтобы пройти зиму, мы должны быть еще более стойкими и еще более едиными, чем когда-либо. Нельзя допускать никаких внутренних конфликтов, которые могут ослабить нас всех", - подчеркнул президент.

По его словам, вся страна должна стать одним большим "пунктом несокрушимости" и продолжать работу каждый день.

"Враг очень надеется использовать зиму против нас, сделать зимний холод и трудности частью своего террора. Мы же должны сделать все, чтобы выстоять этой зимой, как бы это ни было трудно. Выстоять и мы выстоим", - отметил он.

Зеленский также подчеркнул, что эту зиму необходимо воспринимать не как испытание, а как время, которое приближает нашу страну к победе.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что российский диктатор Владимир Путин проигрывает в Украине, поэтому страна-агрессор пытается использовать зиму как оружие.

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