Единство, которое враг не сломает

24 августа мы отмечаем день, когда воля украинского народа реализовалась в государственное решение. Но независимость – это не только пункт в Конституции или выдающаяся дата в календаре. Это ежедневное обязательство держать строй: на фронте, в экономике, в дипломатии и в политике.

Сегодня главная мишень агрессора – не только наша инфраструктура. Враг пытается уничтожить то, что позволяет нам выстоять уже более 3,5 лет полномасштабной войны и более 11 лет – с начала вторжения в Крым, в Донецкую и Луганскую области. Сейчас главная цель врага – наше единство.

Россия бьет ракетами и фейками. Запускает дроны и раздоры. Она пытается утомить, поссорить, подорвать доверие: между политическими силами, между центром и громадами, между военными и гражданскими, между Украиной и союзниками. Ее расчет прост: разобщены – мы слабее. Наш долг – сорвать этот план.

Единство как национальная безопасность

В парламенте могут быть разные позиции – это норма демократии. Украина доказала, что остается демократической даже в самые тяжелые времена. Но есть вопросы, в которых не может быть "двух правд": суверенитет и территориальная целостность, поддержка Сил обороны и безопасности, курс на ЕС и НАТО, неотвратимость ответственности агрессора. Здесь мы должны действовать как одна команда.

Политическая конкуренция – это о будущем. Но сегодня – время общей ответственности. Работать вместе, чтобы приблизить мир и сделать его длительным, – это наш долг перед страной.

Государство и общество - одно плечо

Каждое решение государства должно служить человеку: военному и его семье, предпринимателю и учителю, волонтеру и переселенцу. Мы не можем допустить, чтобы между фронтом и тылом выросла стена непонимания или политических манипуляций.

Справедливое отношение к защитникам, честная социальная политика, поддержка общин – это тоже элемент обороны. Сильное государство – то, которое ценит своих граждан.

Единство с Европой и демократическим миром

Украина – часть демократического сообщества. Наш стратегический курс на ЕС и НАТО – не предмет торга, а гарантия безопасности.

Совместные оборонные производства, санкционное давление, конфискация активов агрессора, реальные и действенные гарантии безопасности – это не "дополнение" к переговорам, а их предпосылка.

Мир не может быть вознаграждением для того, кто развязал войну. Он должен означать справедливость, сдерживание нового зла и усиление системы международного права.

Информационная устойчивость

Слово сегодня – тоже оружие. Часто это оружие массового поражения. Оно может укреплять единство или разрушать его, поддерживать людей или сеять панику.

Критика нужна – но ответственная. Дискуссия необходима – но основанная на фактах и честной аргументации. Не дать врагу поссорить нас – значит сохранить демократию как силу, а не позволить превратить ее в хаос.

Меньше политики на войне – больше политики для мира. Нас должна объединять не борьба за рейтинги, а ответственность за страну и будущие поколения.

Единство, которое сильнее ударов

Будущее Украины решаем мы сами, а не враг.

История доказывает: когда украинцы разобщены – москва пытается покорить нас. Но когда мы стоим бок о бок – она бессильна.

Едины в борьбе. Едины в скорби. Едины в вере в Украину.