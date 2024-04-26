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Кубок Стэнли: "Каролина" и "Флорида" оказались в шаге от второго раунда плей-офф

Нью-Йорк, Пятница 26 апреля 2024 11:46
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Кубок Стэнли: "Каролина" и "Флорида" оказались в шаге от второго раунда плей-офф Фото: Мэттью Ткачук оформил дубль в Тампе (twitter.com/FlaPanthers)
Автор: Антон Федорцив

Розыгрыш Кубка Стэнли-2024 продолжился двумя поединками на Востоке Национальной хоккейной лиги. Третьи победы в сериях отпраздновали "Флорида Пантерз" и "Каролина Харрикейнз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

В Битве Флориды "Пантерз" открыли счет усилиями Ткачука, который переиграл Василевского с близкого расстояния. "Лайтнинг" ответили двумя шайбами на старте второго периода. Сначала Стэмкос на "пятаке" замкнул передачу Хедмана, а затем Мотт попал в девятку со средней дистанции.

Впрочем, еще до конца 20-минутки "Флорида" вышла вперед: Райнхарт классно разобрался перед воротами, а Монтур от синей линии попал в верхний угол. В начале третьего периода Лоренц низовым выстрелом оформил четвёртую шайбу гостей. "Тампа-Бэй" сократила отставание усилиями Пола, но "юки" Ткачук расписался в пустых воротах "Лайтнинг".

В Нью-Йорке "Харрикейнз" забросили две шайбы без ответа в стартовые 20 минут. Для начала Бернс "прошил" Сорокина броском от правого борта. Впоследствии Орлов удвоил преимущество "Каролины" из центральной зоны.

Во втором периоде "Айлендерс" сократили отставание, когда Энгваль перед воротами воспользовался передачей Ли. Впрочем, гости восстановили преимущество в две шайбы голом Ахо со средней дистанции. Позже форвард "островитян" Нельсон сократил отставание до минимума, но большего хозяева достичь не смогли.

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Тампа-Бэй" – "Флорида" – 3:5 (0:1, 2:2, 1:2); серия – 0:3
  • "Айлендерс" – "Каролина" – 2:3 (0:2, 2:1, 0:0); серия – 0:3

К слову, накануне "Лос-Анджелес" в овертайме обыграл "Эдмонтон" в матче-триллере.

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