Кубок Стэнли: "Флорида" выиграла серию у "Рейнджерс" и стала первым финалистом сезона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

НХЛ, Кубок Стэнли, Восточная конференция, финал

"Флорида" – "Рейнджерс" – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1); серия – 4:2

Шайбы: Беннетт, 19:10, Тарасенко, 49:08 – Панарин, 58:20

"Пантерз" повели в счете под занавес первого периода. На последней минуте сработала связка Беннетта и Родригеса. После перехвата в центре площадки они молниеносно ворвались в зону атаки, откуда Беннетт мощным броском снял паутину с девятки.

Вторая 20-минутка оказалась безголевой. В середине же третьей "Флорида" удвоила собственное преимущество – Тарасенко замкнул прострел Лунделла вдоль ворот. "Синерубашечник" Панарин все же сломал сопротивление обороны хозяев, но было слишком поздно.

Итак, "Пантерз" победили в серии и во второй раз подряд пробились в финал Кубка Стэнли. В прошлом году они бесславно уступили "Вегасу" (0:4). Созданный в 1993 году клуб еще не побеждал в турнире.

Соперника по финалу Кубка Стэнли "Флориде" придется подождать минимум до ночи понедельника. За путевку в решающую серию от Западной конфренции продолжают соревноваться "Ойлерз" и "Старз". Первый финальный матч запланирован на 8 июня.