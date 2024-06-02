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Кубок Стэнли: "Флорида" выиграла серию у "Рейнджерс" и стала первым финалистом сезона

Санрайз, Воскресенье 02 июня 2024 11:16
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Кубок Стэнли: "Флорида" выиграла серию у "Рейнджерс" и стала первым финалистом сезона Фото: "Пантерз" во второй раз подряд сыграют в финале Кубка Стэнли (x.com/FlaPanthers)
Автор: Антон Федорцив

"Флорида Пантерз" одержала четвертую победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НХЛ, Кубок Стэнли, Восточная конференция, финал

"Флорида" – "Рейнджерс" – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1); серия – 4:2

Шайбы: Беннетт, 19:10, Тарасенко, 49:08 – Панарин, 58:20

"Пантерз" повели в счете под занавес первого периода. На последней минуте сработала связка Беннетта и Родригеса. После перехвата в центре площадки они молниеносно ворвались в зону атаки, откуда Беннетт мощным броском снял паутину с девятки.

Вторая 20-минутка оказалась безголевой. В середине же третьей "Флорида" удвоила собственное преимущество – Тарасенко замкнул прострел Лунделла вдоль ворот. "Синерубашечник" Панарин все же сломал сопротивление обороны хозяев, но было слишком поздно.

Итак, "Пантерз" победили в серии и во второй раз подряд пробились в финал Кубка Стэнли. В прошлом году они бесславно уступили "Вегасу" (0:4). Созданный в 1993 году клуб еще не побеждал в турнире.

Соперника по финалу Кубка Стэнли "Флориде" придется подождать минимум до ночи понедельника. За путевку в решающую серию от Западной конфренции продолжают соревноваться "Ойлерз" и "Старз". Первый финальный матч запланирован на 8 июня.

К слову, накануне "Эдмонтон" в гостях одолел "Даллас" и повел в серии до четырех побед.

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