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Єдиного українського журналіста в Росії звинуватили в екстремізмі

Автор: Юлія Бойко

Єдиного акредитованого в Росії українського журналіста Романа Цимбалюка звинуватили в екстремізмі. На нього хочуть завести кілька адміністративних справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Цимбалюка та його адвоката Миколи Полозова.

"Єдиний акредитований в Росії український журналіст Роман Цимбалюк опинився в цій же самій Росії поза законом. Як водиться, звинуватили в екстремізмі. Поки збираються заводити кілька адміністративних справ по 20.3.1 КоАП РФ", - зазначив Полозов.

За його словами, в Росії грань між "адміністративним" екстремізмом і "кримінальним" досить тонка і багато в чому залежить від роботи експертів.

"Поворот у моїй репортерській роботі цікавий, підсумок - закономірний: рано чи пізно вони почнуть гризти один одного, але мене це не стосується, адже я не росіянин. З таким адвокатом (Полозовим, - ред.) ми всіх порвемо. Гроші, отримані за рішенням ЄСПЛ, будуть спрямовані на підтримку дітей кримських татар, взятих у полон окупаційною владою", - зазначив Цимбалюк.

Відзначимо, мова йде про статтю КоАП РФ "Розпалювання ненависті або ворожнечі, так само як приниження людської гідності".

Нагадаємо, у 2017 році Цимбалюка затримували в Росії під час інтерв'ю з хлопцем, який вивісив український прапор над МДУ в день третьої річниці анексії Криму.

Тоді в Міністерстві закордонних справ України затримання Цимбалюка називали провокацією.

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Російська Федерація