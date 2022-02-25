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Зеленський: ворог позначив мене як ціль номер один

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Вашингтон, П'ятниця 25 лютого 2022 00:57
Зеленський: ворог позначив мене як ціль номер один Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія позначила його як ціль номер один. Президент і його сім'я залишаються в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського до українців.

"Я залишаюся в столиці. Моя сім'я також залишається в Україні. Мої діти також в Україні. За інформацією, що є у нас, ворог позначив мене як ціль номер один. Мою сім'ю як ціль номер два. Вони хочуть знищити країну політично, знищивши главу держави", - заявив Зеленський.

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