Зеленський: ворог позначив мене як ціль номер один

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія позначила його як ціль номер один. Президент і його сім'я залишаються в країні.

"Я залишаюся в столиці. Моя сім'я також залишається в Україні. Мої діти також в Україні. За інформацією, що є у нас, ворог позначив мене як ціль номер один. Мою сім'ю як ціль номер два. Вони хочуть знищити країну політично, знищивши главу держави", - заявив Зеленський.