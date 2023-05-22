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Единый формат мирных переговоров - это переговоры о членстве Украины в НАТО, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Единственным форматом мирных переговоров могут быть только переговоры о членстве Украины в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко в Люксембурге на сессии ПА НАТО.

"В мире не существует другой гарантии безопасности, чем членство Украины в НАТО. Поэтому мое сообщение во время большого количества двусторонних встреч было следующим: если вы постоянно утверждали о том, что двери НАТО для Украины открыты, то простая просьба - дайте нам зайти", - сказал Порошенко.

"Мы должны сказать тем, кто настаивает сейчас, чтобы проводились мирные переговоры: я полностью за мирные переговоры, и единственно возможный их формат – это переговоры о членстве Украины в НАТО", - добавил Порошенко.

Желание Украины присоединиться к НАТО

В НАТО не может вступить страна, находящаяся в состоянии войны. Поэтому у Украины будет шанс присоединиться к Альянсу только после завершения боевых действий. Однако страна хотела бы получить от Альянса приглашение на вступление уже сейчас.

Отметим, что 11-12 июля пройдет саммит НАТО в Вильнюсе. На нем Украина хочет получить "график вступления" в Альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский также призвал НАТО принять положительное решение о членстве Украины на саммите.

Больше о том, что ожидает Украина от саммита – читайте в материале РБК-Украина.

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Петр ПорошенкоНАТО