Единый формат мирных переговоров - это переговоры о членстве Украины в НАТО, - Порошенко

"В мире не существует другой гарантии безопасности, чем членство Украины в НАТО. Поэтому мое сообщение во время большого количества двусторонних встреч было следующим: если вы постоянно утверждали о том, что двери НАТО для Украины открыты, то простая просьба - дайте нам зайти", - сказал Порошенко.

"Мы должны сказать тем, кто настаивает сейчас, чтобы проводились мирные переговоры: я полностью за мирные переговоры, и единственно возможный их формат – это переговоры о членстве Украины в НАТО", - добавил Порошенко.

Желание Украины присоединиться к НАТО

В НАТО не может вступить страна, находящаяся в состоянии войны. Поэтому у Украины будет шанс присоединиться к Альянсу только после завершения боевых действий. Однако страна хотела бы получить от Альянса приглашение на вступление уже сейчас.

Отметим, что 11-12 июля пройдет саммит НАТО в Вильнюсе. На нем Украина хочет получить "график вступления" в Альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский также призвал НАТО принять положительное решение о членстве Украины на саммите.

Больше о том, что ожидает Украина от саммита – читайте в материале РБК-Украина.

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