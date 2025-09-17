Единая выплата вместо разных: базовая соцпомощь в Украине может появиться с 1 января

Как сообщил Мельничук, сегодня, 1 сентября, на заседании Кабмина был одобрен проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления базовой социальной помощи".

Согласно документу, предлагается с 1 января 2026 года государственную социальную помощь малообеспеченным семьям трансформировать в базовую социальную помощь и объединить отдельные виды государственной помощи.

Предполагается, что базовая соцпомощь будет предоставляться уязвимым категориям населения как основное средство преодоления бедности и реагирования на сложные жизненные обстоятельства.

В частности, размер базовой социальной помощи предлагается определять как разницу между совокупным размером базовой величины для всех членов семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.

В то же время размер базовой величины для семьи предлагается определять на уровне 100% такой базовой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи) и 70% такой базовой величины - для каждого следующего члена семьи, в соответствии с которыми рассчитывается помощь.

Для каждого ребенка в возрасте до 18 лет и лица с инвалидностью I или II группы размер базовой величины предлагается определять на уровне 100 процентов такой базовой величины.