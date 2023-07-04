Economist назвало "полезных идиотов" Путина в Европе, которые продвигают нарративы РФ

Попытки России распространить свое влияние во всей Европе не увенчались успехом, однако некоторые страны до сих пор продолжают продвигать нарративы Кремля о войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist .

Издание пишет, что спектр "полезных идиотов" достаточно широк. В политике как крайне правые, так и крайне левые партии во многом расходятся во мнениях, но в отношении Украины эти крайности часто сходились в требовании немедленного "мира", что фактически подразумевало признание оккупированных территорий за Россией.

Отмечается, что часть европейцев запуталась в том, что они называют "опосредованной войной между Америкой и Россией" или даже "войной между Америкой и Китаем". Издание пишет, что в мире бизнеса, несмотря на многочисленные пакеты западных санкций, у России тоже осталось немало друзей.

Кого считают "полезными идиотами" российского диктатора Владимира Путина

У Путина в европейских правительствах есть несколько так называемых "помощников". Один из них это премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который неоднократно критиковал страны Запада за поддержку Украины и выступал за продолжение импорта Венгрией российского газа. Его правительство также отказывается разрешить транзит оружия, предоставленного Украине странами НАТО и ЕС.

Еще одним членом ЕС, который неохотно выступает за ужесточение санкций против российской нефти, является Греция, поскольку ее фирмы получают солидные доходы от продолжающейся торговли.

Лишь недавно под сильным давлением США Кипр решил закрыть около 4000 счетов в местных банках, принадлежащих россиянам.

Фактически помогают России

Также Австрия регулярно ссылается на то, что она не является членом НАТО, а также не может предложить много помощи для Украины из-за ее торговых связей

Турция и Сербия, которые не являются членами ЕС, фактически не скрывают свои прибыльные тайные услуги, которые они предоставляют России.

Не хотят помогать оружием

Ссылаясь на свой нейтралитет, Швейцария прибегла к хитроумным местным законам, чтобы заблокировать поставки оружия в Украину, включая 96 законсервированных танков "Леопард", которые находятся в Италии и принадлежат частной швейцарской фирме.

Страны, в которых часть политиков поддерживают РФ

Словакия, например, была жизненно важным каналом для западной помощи и недавно передала украинским ВВС свой парк из 13 истребителей МиГ-29 советской эпохи.

Но опросы показывают, что партия Роберта Фицо, который обвинил "украинских фашистов" в провокации Путина, скорее всего, выиграет общенациональные выборы, назначенные на сентябрь.

В Италии крайне правый премьер-министр Джорджия Мелони является решительным сторонником Украины. Однако Маттео Сальвини, возглавляющий вторую по величине партию в ее коалиции, является еще одним противником санкций и, по крайней мере, до вторжения, был сторонником Путина.