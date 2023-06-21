ЕБРР уже в этом году выделит Украине 600 млн евро на энергетику

Европейский банк реконструкции и развития уже в этом году выделит Украине 600 миллионов евро на энергетику. Сегодня были подписаны первые меморандумы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По словам премьера сегодня был подписан ряд меморандумов между Банком и "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Нафтогазом".

Газовый сектор

"Усиливаем газовый сектор Украины. Меморандум ЕБРР с "Нафтогазом" предусматривает три главных направления сотрудничества", - сообщил Шмыгаль.

По данным премьера, среди них:

формирование стратегических запасов природного газа,

инвестиции для декарбонизации и уменьшения выбросов метана,

инвестиции для повышения энергоэффективности.

Отрасль экономики

Шмыгаль сообщил, что ЕБРР окажет помощь в восстановлении и модернизации гидроэлектростанций, а также в усилении их надежности и эффективности.

"После освобождения территории Каховского водохранилища планируем разработку дорожной карты реконструкции ГЭС", - добавил он.

Поддержка "Укрэнерго"

"Также ЕБРР поддержит "Укрэнерго". Цель - дать компании ресурсы для покрытия критических расходов", - пояснил премьер.

В частности, по его словам, Банк предоставит ресурсы по обеспечению стабильной и бесперебойной передачи и диспетчеризации электроэнергии.

"Для Правительства важно как можно быстрее осуществить комплекс мер по восстановлению, чтобы максимально обезопасить электроэнергетическую инфраструктуру", - подытожил он.

Напомним, вчера Украина стала членом Банка развития Совета Европы.

Сотрудничество Банка с Украиной является одной из целей Стратегического плана деятельности БРРЭ на 2023-2027 годы. Ключевые направления сотрудничества будут фокусироваться на обеспечении первоочередных потребностей Украины в сфере здравоохранения и государственной жилищной политики, в том числе обеспечении жильем граждан Украины.

Ранее сообщалось, что правительства акционеров Банка развития Совета Европы согласились увеличить его капитал для помощи Украине.

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