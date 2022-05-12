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ЄБРР виділив на продовольчу безпеку України понад 53 млн євро

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Лондон, Четвер 12 травня 2022 15:23
ЄБРР виділив на продовольчу безпеку України понад 53 млн євро Фото: ЄБРР надасть понад 53 млн євро на продовольчу безпеку України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділив двом українським банкам і одній лізинговій компанії кредити на суму понад 53 млн євро. Гроші призначені для фінансування продовольчої безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз ЄБРР.

"ЄБРР сприяє посиленню продовольчої безпеки під час війни в Україні шляхом укладення з окремими місцевими банками та лізинговою компанією угод про розподіл ризиків", - йдеться в релізі.

Відзначається, що частина ризиків, яку ЄБРР покриває по операціях з "ПроКредит Банком", "ОТП Банком" (Україна) і компанією "ОТП Лізинг", становить 30 млн з 53,25 млн євро.

У ЄБРР додали, що спеціальний пакет кредитної організації з підтримки продовольчої безпеки в поточному році передбачає надання Україні інвестицій на суму 200 млн євро.

Всього цього року Україні планується виділити 1 млрд євро. Гроші підуть на підтримку торгівлі, енергетичної безпеки, життєво важливої інфраструктури та фармацевтичної галузі.

Нагадаємо, напередодні Україна та ЄБРР внесли зміни до договору гарантії та Кредитної угоди. Документ передбачає перенаправлення 50 млн євро з проєкту модернізації електромереж на підтримку ліквідності оператора системи передачі країни.

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