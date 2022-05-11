ru ua
Ср, 11 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄБРР надасть екстрену допомогу НЕК "Укренерго"

Новость на русском →
Україна, Середа 11 травня 2022 17:37
ЄБРР надасть екстрену допомогу НЕК "Укренерго" Фото: ЄБРР надасть 50 млн євро для Укренерго (ebrd.com)
Автор: Олександр Білоус

Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) внесли зміни до Договору гарантії та Кредитної угоди. З української сторони підписання змін здійснили міністр фінансів України Сергій Марченко та голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Згідно з документом, 50 млн євро в рамках діючого Проекту модернізації мережі електропередачі буде перепрофільовано на екстрену підтримку ліквідності оператора системи передачі України для забезпечення його сталої операційної діяльності в умовах воєнного стану.

Перепрофільована частина кредиту ЄБРР буде забезпечена гарантією Європейського фонду сталого розвитку, Європейський фонд сталого розвитку (ЄФСР), що є фінансовим механізмом Плану зовнішніх інвестицій ЄС.

Нагадаємо, кредит на підтримку ліквідності НЕК "Укренерго" надається в рамках Пакету допомоги у відповідь на війну в Україні ЄБРР, який передбачає виділення 2 млрд євро на підтримку стійкості України та допомогу постраждалим країнам.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів України
NEWS
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
DAILY
Транзит під загрозою. Росія готує газову війну проти України та Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транзит під загрозою. Росія готує газову війну проти України та Європи