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ЕБРР выделил на продовольственную безопасность Украины более 53 млн евро

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Лондон, Четверг 12 мая 2022 15:23
ЕБРР выделил на продовольственную безопасность Украины более 53 млн евро Фото: ЕБРР предоставит более 53 млн евро на продовольственную безопасность Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил двум украинским банкам и одной лизинговой компании кредиты на сумму более 53 млн евро. Деньги предназначены для финансирования продовольственной безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз ЕБРР.

"ЕБРР способствует усилению продовольственной безопасности во время войны в Украине путем заключения с отдельными местными банками и лизинговой компанией соглашений о распределении рисков", - говорится в релизе.

Отмечается, что часть рисков, которую ЕБРР покрывает по сделкам с "ПроКредит Банком", "ОТП Банком" (Украина) и компанией "ОТП Лизинг", составляет 30 млн из 53,25 млн евро.

В ЕБРР добавили, что специальный пакет кредитной организации по поддержке продовольственной безопасности в текущем году предусматривает предоставление Украине инвестиций на сумму 200 млн евро.

Всего в этом году Украине планируется выделить 1 млрд евро. Деньги пойдут на поддержку торговли, энергетической безопасности, жизненно важной инфраструктуры и фармацевтической отрасли.

Напомним, накануне Украина и ЕБРР внесли изменения в Договор гарантии и Кредитной сделки. Документ предполагает перенаправление 50 млн евро с проекта модернизации электросетей на поддержку ликвидности оператора системы передачи страны.

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