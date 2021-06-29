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ЄБРР покращив прогноз відновлення економіки України після кризи

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Вівторок 29 червня 2021 11:57
ЄБРР покращив прогноз відновлення економіки України після кризи Фото: ЄБРР прогнозує часткове відновлення економіки України у 2021 році (ebrd.com)
Автор: Олександр Білоус

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозує зростання економіки України у 2021 році на 3,5%. Це краще прогнозу за жовтень минулого року (3,0%).

Про це йдеться у Звіті про регіональні економічні перспективи.

ЄБРР також прогнозує зростання ВВП України на 3,5% у 2022 році.

"Основні ризики для реалізації цього прогнозу пов’язуються з повільним темпом реформ і вакцинації", - йдеться в повідомленні.

Прогноз для України дещо гірший, ніж прогноз ЄБРР для економік, що розвиваються, в які він інвестує. У цілому ЄБРР очікує зростання в регіоні - на 4,2% у 2021 році та 3,9% у 2022 році.

У звіті зазначається, що зниження іноземного попиту в поєднанні з впливом на внутрішній попит неодноразових нокдаунів обумовили падіння ВВП на 4% у 2020 року. Покращене макрофінансове управління виявилося дуже корисним у кризу та допомогло країні зберегти макроекономічну стабільність.

Провідний регіональний економіст ЄБРР Дімітар Богов заявив: "Хоча у першому кварталі 2021 р. в економіці відбулося падіння на 2,2% порівняно з минулим роком через продовження локдауну, є ознаки поступового повернення до зростання у другому кварталі завдяки підвищенню цін на товарно-сировинну продукцію".

Нагадаємо, економіка України падає п'ятий квартал поспіль. Державна служба статистики погіршила оцінку скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в I кварталі 2021 року до 2,2%.

У квітні 2021 року Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2021 році з 4,2% до 3,8%

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прогноз ВВП ЄБРР
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