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ЕБРР и Италия предоставят 200 млн евро на восстановление гидроэлектростанций в Украине

Фото: ЕБРР и Италия предоставит 200 млн евро (flickr.НБУ)
Автор: Карина Левицкая

Европейский банк реконструкции и развития совместно с итальянским правительством предоставят 200 млн евро на восстановление гидроэлектростанций в Украине.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины .

В министерстве сообщили, что ЕБРР предоставит 100 млн евро кредита для финансирования восстановления украинских гидроэлектростанций, которые подверглись разрушениям и повреждениям из-за войны.

Займ ЕБРР также был поддержан параллельным льготным займом на сумму 100 миллионов евро от правительства Италии.

Соответствующее кредитное соглашение было подписано 17 февраля между ЕБРР и ЧАО "Укргидроэнерго". 

"Соглашение с ЕБРР - это важный шаг к модернизации и развитию украинских гидроэнергетических объектов. За счет кредитных средств будет восстановлено оборудование энергогенерирующих компаний, которое было повреждено в результате российских ракетных ударов", - отметила Свириденко. 

Согласно договору, кредитные средства будут направлены на закупку критического оборудования для Днепровской и Среднеднепровской гидроэлектростанций, а также на предоставление экстренной поддержки ликвидности ЧАО "Укргидроэнерго" для обеспечения устойчивости работы компании.

Помощь Украине от Италии

Напомним, в декабре 2023 года правительство Италии приняло постановление, разрешающее стране оказывать военную поддержку Украине до конца 2024 года. Это решение должно было поддержать парламент страны.

Между тем министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал Европейский Союз к формированию собственной армии, которая играла бы роль в поддержке мира, а также предотвращала конфликты.

Недавно Reuters писало, что Италия надеется использовать председательство в G7, чтобы бросить вызов растущим представлениям о том, что Россия побеждает в Украине.

А 8 февраля 2024 года Палата депутатов Италии дала "зеленый свет" на продление военной помощи Украине.

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