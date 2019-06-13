В ЄБРР вважають надмірною річну паузу для запуску ринку е/е

У Європейському банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) підтверджують свою позицію про необхідність відкласти запуск нової моделі ринку електроенергії з 1 липня 2019 року на 3-6 місяців. Про це агентству "Інтерфакс-Україна" сказав старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов.

У той же час він зазначив, що більш тривалі терміни є надмірними і такими, що несуть негативні наслідки.

"Якщо відкласти на рік реформу, особливо у зовнішніх гравців, які приносять не тільки гроші, але і технології, пропаде інтерес до ринку. Хороша до ложка до обіду: відкладати запуск ринку на рік - це надмірна пауза", - сказав він.

За його словами, особливо ці зміни важливі для компаній, які займаються відновлюваною енергетикою і останнім часом активно інвестують в Україну.

"У цих реформ має бути певний темп. З нами солідарні оператори ринку, які також вважають, що технічні та юридичні проблеми не є нездоланними. Основні проблеми можна зняти в найближчі 3-6 місяців, запускаючи ринок в тестовому режимі", - сказав представник ЄБРР.

Нагадаємо, наприкінці травня старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов заявив, що Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) рекомендує відкласти запуск відкритого оптового ринку електроенергії в Україні з 1 липня на певний строк у зв'язку з тим, що підготовка до його імплементації поки не закінчена.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський вніс у Верховну раду законопроект, яким пропонує відкласти запуск ринку електроенергії на один рік - до 1 липня 2020 року. Також законопроектом пропонується відновити "зелений" тариф домогосподарствам, які мають домашні наземні СЕС потужністю до 30 кВт.