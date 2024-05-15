ЕБРР прогнозирует замедление роста экономики Украины в 2024 году

Как отмечается в публикации, в Украине в 2023 году рост экономики был обеспечен не только рекордным урожаем, но и увеличением расходов на оборону, что поддержало внутренний спрос, в то время как чистый экспорт продолжал снижаться. Другие поддерживающие факторы включали успех украинских властей в восстановлении электроснабжения после российских атак на гражданскую инфраструктуру прошлой зимой, а также устойчивость и адаптируемость украинского бизнеса.

По данным ЕБРР, своевременное внешнее финансирование в 2023 году стало еще одним стабилизирующим фактором, помогая снизить инфляцию до целевого уровня около 5%. В частности, действовала программа расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда на сумму 15,6 млрд долларов а. Украина получила 42,5 млрд долларов США от доноров и международных организаций, включая гранты на сумму 12 млрд долларов. Это подняло официальные валютные резервы до рекордного уровня, поскольку государственный долг вырос почти до 90% от ВВП.

Прогноз на 2024 год

"Однако в 2024 году перспектива затяжной войны на истощение и возобновление сомнений по поводу внешнего финансирования в этом году, которые сохранялись в течение нескольких месяцев, прежде чем были разрешены, породили новые проблемы. Ограниченный внутренний спрос, нехватка рабочей силы и недостаточные инвестиции также входят в число факторов, которые, вероятно, будут ограничивать перспективы роста", - говорится в публикации.

Положительным моментом является то, что был открыт новый украинский экспортный коридор через Черное море вдоль береговой линии, что устранило некоторую неопределенность военного времени относительно безопасности использования Черного моря для экспорта сельскохозяйственной продукции и других товаров, таких как металлы и руды, отмечают в ЕБРР.

После медленного старта использование этого коридора начало расти, стимулируя не только сельское хозяйство, но также металлургическую и горнодобывающую промышленность, которые за последние два года оказались в числе наиболее пострадавших отраслей.

"Восстановление экспорта и увеличение внутреннего военного производства, вероятно, обеспечат экономический рост на 3% в 2024 году, который ускорится до 6% в 2025 году. Однако риски остаются высокими, в частности, связанные с разрушением портовой и электроэнергетической инфраструктуры", - говорится в прогнозе.

Прогнозы по ВВП

Напомним, по данным Госстата, в 2022 году ВВП Украины упал на 28,8% и вырос на 5,3% в 2023 году.

На 2023 год прогнозируется замедление роста. В частности, НБУ в апреле ухудшил прогноз по росту ВВП с 3,6% до 3,0% из-за обстрелов Россией энергетической инфраструктуры.