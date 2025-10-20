ua en ru
ЕБРР усилит поддержку "Нафтогаза" на фоне ударов по энергетике Украины

Великобритания, Понедельник 20 октября 2025 21:20
ЕБРР усилит поддержку "Нафтогаза" на фоне ударов по энергетике Украины
Автор: Валерий Ульяненко

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) собирается усилить поддержку "Нафтогаза" после российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В понедельник, 20 октября, президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо сообщила агентству, что атаки страны-агрессора создали новую проблему перед отопительным сезоном.

"Поэтому мы ищем способы, как мы можем активизировать наши действия", - сказала она.

ЕБРР предоставляет "Нафтогазу" возобновляемую кредитную линию, которая позволяет компании покупать газ заранее и возвращать средства банку после получения оплаты от клиентов.

С начала войны украинская компания получила в общей сложности 1,67 млрд евро, включая 1,27 млрд в виде финансирования, а также инвестиционные гранты от доноров.

"Доступ к покупке газа оказался очень эффективным, и мы собираемся активизировать эту инициативу. Сейчас мы работаем над этим", - отметила Рено-Бассо.

Она рассказала, что хотя общая сумма этой поддержки еще не определена, банк пытается мобилизовать также грантовые средства.

"Мы обращались к нашим акционерам с просьбой предоставить также некоторые гранты, поскольку возможности компании по заимствованиям не являются неограниченными", - сообщила президент ЕБРР.

Европейский банк реконструкции и развития стал одним из важнейших источников финансирования частного сектора Украины после полномасштабного вторжения. С начала этого года он предоставил финансирование на сумму около 2,3 млрд евро.

Рено-Бассо добавила, что кроме проблем с энергоснабжением, нехватка людей также остается значительным ограничением для компаний, работающих в Украине.

Несмотря на это, экономика держится, сказала она, и компании от агробизнеса до логистики продолжают инвестировать, несмотря на конфликт.

Удары РФ по энергетике Украины

Напомним, Россия в течение последних нескольких недель нанесла серию массированных ударов дронами и крылатыми ракетами по энергетике Украины.

Кабмин создал Координационный штаб защиты энергетики для оперативной ликвидации последствий обстрелов. Кроме того, он принял ряд решений, которые должны ускорить защиту критических объектов.

Отметим, Киев уже направил на защиту инфраструктурных объектов 2,7 млрд гривен.

