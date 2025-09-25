ЕБРР ухудшил прогноз экономического роста в Украине

Снижение прогноза связано с высокой неопределенностью из-за войны России против Украины. При этом ЕБРР оставил без изменений прогноз на 2026 год на уровне 5%, при условии прекращения боевых действий и запуска послевоенного восстановления.

По региону работы банка ожидается рост на уровне 3,1% в 2025 году с увеличением до 3,3% в 2026 году.

Макроэкономическая устойчивость несмотря на войну

В отчете отмечается, что Украина сумела сохранить макроэкономическую стабильность даже в условиях войны.

"Экономические перспективы Украины крайне неопределенны и зависят от хода войны, энергетической безопасности и международной поддержки", - говорится в документе.

Власти продолжают придерживаться принципов бюджетной дисциплины и проводить структурные реформы. Цель - увеличить доходы бюджета, стимулировать инвестиции, улучшить управление госпредприятиями и укрепить финансовый сектор, отмечают в ЕБРР.

Рост и ограничения

Согласно данным ЕБРР, в первом квартале 2025 года экономика Украины выросла на 0,9% в годовом выражении. Этому способствовали внутреннее потребление и инвестиции в критическую инфраструктуру.

Однако рост ограничивают дефицит рабочей силы, повреждения энергетической инфраструктуры и слабые показатели аграрного экспорта. Уровень безработицы снизился до военного минимума в 12%, но трудоустройство остается затруднительным из-за мобилизации и эмиграции.

Дефицит и инфляция

С января по июль текущий счет платежного баланса Украины увеличился почти на 50%. Это связано с высокими объемами импорта военной и энергетической продукции на фоне слабого экспорта.

Бюджетный дефицит в 2025 году, по прогнозу, достигнет 22% ВВП. Для его покрытия планируется привлечь около 40 млрд долларов (34 млрд евро) внешнего финансирования, в основном от ЕС, стран G7 и МВФ, отмечают в банке.

Инфляция постепенно замедляется - с 15,9% в мае до 13,2% в августе. Она по-прежнему формируется за счет роста цен на продукты питания, коммунальные услуги и заработные платы.

Как отмечает ЕБРР, Национальный банк Украины сохраняет учетную ставку на уровне 15,5% с марта 2025 года, сдерживая инфляцию и поддерживая стабильность курса. Международные резервы в августе достигли 46 млрд долларов, что покрывает 5,5 месяцев импорта.