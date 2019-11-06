ЄБРР очікує зростання економіки України на 3,5% в наступному році

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) поліпшив очікування зростання економіки в Україні в 2019 році з 2,5% до 3,3%, а також з 3% до 3,5% в 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз банку.

Як відзначають в ЄБРР, українська економіка стійкою до політичним чинникам, але темпи зростання все ще скромні.

"Зростання ВВП країни залишиться на рівні 3,3% в 2019, як і в минулому році, і дещо прискориться до 3,5% в 2020-му", - йдеться в прес-релізі банку.

При цьому Європейський банк підкреслює вирішальне значення для макроекономічної стабільності укладення угоду про нову програму МВФ, оскільки 2020-2021 роках Україну чекають великі виплати за держборгом.

"Інфляція споживчих цін сповільнилася до 7,5% у вересні 2019 року, але все ще перебувала вище цільового показника регулятора в 5%", - йдеться в прес-релізі.

На сьогоднішній день обсяг портфеля ЄБРР в Україні (загальна сума відкритих проектів) складає 3,86 млрд євро, а операційні активи (фактично виділені кошти за відкритими проектами) складають 2,08 млрд євро.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Рада директорів ЄБРР затвердила нову стратегію для України, в якій визначаються пріоритети банку в країні на наступні п'ять років. Вона узгоджується зі стратегією МВФ для України і покликана сприяти приватизації у державному секторі, верховенства права, зміцнення енергетичної безпеки, посиленню фінансової системи та посилення інтеграції.