ЄБРР і ЄС відкрили нову програму кредитування малого і середнього бізнесу в Україні

Кредитна лінія допоможе модернізувати виробництво і збільшити експортний потенціал України

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский союз запускают в Украине кредитную линию EU4Business-ЕБРР. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР в Украине.

Как отмечается в сообщении, назначением программы является финансирование проектов МСП и оказание компаниям помощи в использовании возможностей, открывающихся в связи с Соглашением о зоне свободной торговли между ЕС и Украиной.

Кредитная линия предусматривает поддержку частных компаний, которые зарегистрированы в Украине и имеют до 250 работников. Заемщики могут получить долгосрочные кредиты в сумме до 3 млн евро в гривневом эквиваленте. Предоставление кредитов в местной валюте защитит заемщиков от валютных рисков, сообщили в ЕБРР.

Кредитные средства будут предоставляться через Укрэксимбанк, которому выделено на эту программу эквивалент 22 млн евро и ООО "ОТП Лизинг", которому выделено 10 млн евро. Дополнительные ресурсы ЕС в размере около 28 млн евро ожидаются в ближайшем будущем и будут доступными для других местных финансовых учреждений, которые присоединятся к кредитной линии.

Напомним, в конце октября 2018 года Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил новую стратегию для Украины, в которой определены приоритеты деятельности банка в стране на следующие пять лет.

Отметим, Европейский банк реконструкции и развития намерен реализовать в Украине 25-30 новых инвестиционных проектов.