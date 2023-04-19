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Кличко обсудил с делегациями из Дании и Нидерландов проекты возобновления украинских общин

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Среда 19 апреля 2023 19:01
Кличко обсудил с делегациями из Дании и Нидерландов проекты возобновления украинских общин Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с делегациями Дании и Нидерландов и обсудил дальнейшую помощь Украине, в том числе восстановлению общин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кличко в Facebook.

"Сегодня Ассоциация городов Украины и VNG внедряют проект по восстановлению украинских городов, сел и поселков. Сейчас в нем принимают участие Херсон, Очаков, Берислав, Высокополье. Этим населенным пунктам помогают в разработке планов восстановления. Благодаря сотрудничеству с VNG, АГУ также наладила контакты между нидерландским муниципалитетом Опстерланд и украинским поселком Недригайлов. Уверен, сотрудничество нидерландских и украинских муниципалитетов эффективно повлияет на восстановление украинских общин", - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что особенно нужна помощь в восстановлении громадам на деоккупированных территориях и тем, которые получили сильные разрушения во время российских обстрелов.

В ходе встречи с делегацией Королевства Дания был подписан Меморандум о партнерстве между Киевом и Копенгагеном. Столицу Дании на встрече представляла лорд-мэр Копенгагена Софи Хесторп Андерсен.

"Столица Дании - передовой современный европейский город с высоким уровнем жизни и социального обеспечения, который заботится о своих жителях, экологии и безопасности. И Киеву интересен опыт Копенгагена и эффективное сотрудничество с этим городом", - отметил мэр Киева.

Также в состав делегации Королевства Дании входили мэр Оденсе Питер Рахбек Юэль, мэр Орхуса и вице-председатель местного самоуправления Дании Якоб Бундсгаард и чрезвычайный и полномочный посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккелсен.

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Виталий Кличко
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