Главная » Бизнес » Энергетика

Налоговый комитет поддержал льготы на импорт энергетического оборудования, - Герус

Украина, Среда 12 ноября 2025 19:38
Налоговый комитет поддержал льготы на импорт энергетического оборудования, - Герус Фото: председатель комитета Андрей Герус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Налоговый комитет Верховной Рады поддержал продление таможенных и налоговых льгот для импорта энергетического оборудования на 2026 год.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус.

"Налоговый комитет поддержал продление таможенных и налоговых льгот для энергетического оборудования на 2026 год. Также в перечень льгот включены узлы и агрегаты ветроэлектростанций, то есть чтобы такие льготы действовали для всего рынка ВЭС", - отметил Герус.

По его словам, соответствующая норма была поддержана как правка к законопроекту №14097. Она призвана стимулировать импорт оборудования, необходимого для строительства новых энергетических объектов, в частности ветровых электростанций, играющих все большую роль в балансировке энергосистемы Украины.

"Эта норма существенно поможет наращиванию поставок энергетического оборудования и восстановлению энергосистемы, спасибо налоговому комитету за поддержку", - подчеркнул Герус.

Напомним, председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков заявил, что ветровая энергетика обеспечивает генерацию зимой, когда система нуждается в дополнительных мощностях, поэтому освобождение от НДС импорта оборудования является стратегическим решением для укрепления энергетической безопасности Украины.

