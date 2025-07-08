Из-за непогоды: "УЗ" предупредила об изменениях в графике движения поездов

В графиках движения пассажирских поездов в ночь на 8 июля возможны изменения из-за штормовых погодных условий в Закарпатье, Словакии и Венгрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Венгерская и словацкая железные дороги задерживают следующие поезда:
"Ожидается, что пассажиры из Дебрецена и Кошице будут доставлены к границе резервными автобусами, а поезд "Укрзализныци" №28 заберет их в Чопе. Время задержки и, соответственно, отправка украинского рейса будет определено с учетом времени доезда автобусов и в координации между диспетчерами трех стран, оперативные изменения возможны в зависимости от развития ситуации, прежде всего, в Венгрии", - сообщили в "УЗ".
Также из-за непогоды были повреждения контактной сети возле Баркасова и Сколе, что повлияло на своевременность рейсов №9 Киев - Будапешт, №82 Чоп - Киев, №14 Солотвино - Киев, №38 Мукачево - Одесса и №749 Киев - Чоп с беспересадочными вагонами на Вену.
"Приносим извинения за все неудобства и не останавливаем движение - довезем всех безопасно", - добавили в "УЗ".
Ранее из-за обрыва контактной сети в Хмельницкой области ряд поездов "УЗ" курсировали с отставанием от графика. Это произошло 7 июля.
На фоне аварии использовался лишь один путь. В "УЗ" говорили, что поезда постепенно сокращают отставание.
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