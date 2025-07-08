Из-за непогоды: "УЗ" предупредила об изменениях в графике движения поездов

Венгерская и словацкая железные дороги задерживают следующие поезда:

№143/750 из Вены и Будапешта:

№617/964 из Братиславы.

"Ожидается, что пассажиры из Дебрецена и Кошице будут доставлены к границе резервными автобусами, а поезд "Укрзализныци" №28 заберет их в Чопе. Время задержки и, соответственно, отправка украинского рейса будет определено с учетом времени доезда автобусов и в координации между диспетчерами трех стран, оперативные изменения возможны в зависимости от развития ситуации, прежде всего, в Венгрии", - сообщили в "УЗ".

Также из-за непогоды были повреждения контактной сети возле Баркасова и Сколе, что повлияло на своевременность рейсов №9 Киев - Будапешт, №82 Чоп - Киев, №14 Солотвино - Киев, №38 Мукачево - Одесса и №749 Киев - Чоп с беспересадочными вагонами на Вену.

"Приносим извинения за все неудобства и не останавливаем движение - довезем всех безопасно", - добавили в "УЗ".