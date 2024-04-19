Есть задержки поездов. РФ целенаправленно ударила по объектам УЗ в Днепре

Во время массированного обстрела Днепра и области 19 апреля Россия целенаправленно ударила по объектам "Укрзализныци". Сейчас задержки поездов, а среди раненых - работники УЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ .

"Враг устроил целенаправленный массированный обстрел гражданских инфраструктурных объектов "Укрзализныци" в Днепре и области. Есть раненые среди железнодорожников, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

На поврежденных объектах работают спасатели, информация о погибших уточняется.

Остановка работы вокзала в Днепре

Работа вокзала станции "Днепр" сейчас приостановлена.

"Поезда дальнего сообщения и пригородные пока не курсируют на станцию Днепр: временно конечными остановками являются Нижнеднепровск и Горяиново", - добавляют в УЗ.

Задержки поездов

На данный момент задерживаются на прибытие в Днепр следующие поезда, высадка для них будет проходить на станции Горяиново:

№38 Киев – Запорожье;

№80 Львов - Днепр;

№120 Киев - Запорожье.

После высадки пассажиров на станции Горяиново поезда, курсирующие в Запорожье, будут направляться туда в объезд. Следить за задержками можно по ссылке.