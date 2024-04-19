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Есть задержки поездов. РФ целенаправленно ударила по объектам УЗ в Днепре

Днепр, Пятница 19 апреля 2024 08:42
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Есть задержки поездов. РФ целенаправленно ударила по объектам УЗ в Днепре Фото: РФ целенаправленно ударила по объектам УЗ в Днепре и области 19 апреля (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталия Гурковская

Во время массированного обстрела Днепра и области 19 апреля Россия целенаправленно ударила по объектам "Укрзализныци". Сейчас задержки поездов, а среди раненых - работники УЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"Враг устроил целенаправленный массированный обстрел гражданских инфраструктурных объектов "Укрзализныци" в Днепре и области. Есть раненые среди железнодорожников, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

На поврежденных объектах работают спасатели, информация о погибших уточняется.

Остановка работы вокзала в Днепре

Работа вокзала станции "Днепр" сейчас приостановлена.

"Поезда дальнего сообщения и пригородные пока не курсируют на станцию Днепр: временно конечными остановками являются Нижнеднепровск и Горяиново", - добавляют в УЗ.

Задержки поездов

На данный момент задерживаются на прибытие в Днепр следующие поезда, высадка для них будет проходить на станции Горяиново:

  • №38 Киев – Запорожье;
  • №80 Львов - Днепр;
  • №120 Киев - Запорожье.

После высадки пассажиров на станции Горяиново поезда, курсирующие в Запорожье, будут направляться туда в объезд. Следить за задержками можно по ссылке.

Обстрел Днепра и области

Российские войска в ночь на 19 апреля устроили массированный комбинированный удар по Днепру и области. Уже только в Днепре известно о двух погибших и 16 раненых.

Кроме того, в Синельниковском районе Днепропетровской области погибли шесть человек, среди них дети шести и восьми лет, еще два человека ранены. Количество пострадавших продолжает расти. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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