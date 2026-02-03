Запись в очередь по-новому: сервисные центры МВД изменили правила работы терминалов

Ранее мы писали о том, что в прошлом году в июне увеличилось количество онлайн-записей граждан в сервисные центры Министерства внутренних дел (МВД).

Читайте также о том, что сервисные центры МВД не предоставляют собственные транспортные средства для сдачи практического экзамена по управлению автомобилем с прицепом на категории СЕ и С1Е. Кандидаты в водители должны самостоятельно обеспечить наличие соответствующего автомобиля для прохождения практической части экзамена. На него можно зарегистрироваться через Е-Запись.