Запись в очередь по-новому: сервисные центры МВД изменили правила работы терминалов

С 3 февраля 2026 года в сервисных центрах МВД изменили работу Е-записи через терминалы. Теперь при регистрации отображается конкретное время приема и количество доступных записей на услуги.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД в Facebook.
Главное:
Онлайн-сервис и терминалы ТСЦ МВД работают в единой системе, поэтому информация о свободных записях актуальна и одинакова везде.
Запись через терминал, как и раньше, происходит день в день: посетитель выбирает свободное время и в тот же день получает услугу.
На информационных табло отображаются:
О следующих изменениях в системе Е-Записи МВД обещают сообщать дополнительно.
Добавим, что Е-Запись через терминал сокращает время ожидания в очередях, обеспечивает прозрачность и контроль за доступностью услуг, дает возможность планировать свой визит в ТСЦ МВД заранее.
С 3 февраля изменили работу Е-записи через терминалы (фото: Главный сервисный центр МВД/Facebook)
