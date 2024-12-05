Есть угроза цунами. У берегов США произошло сильное землетрясение

Геологическая служба отмечает, что землетрясение произошло возле побережья Северной Калифорнии на расстоянии около 64 километров от населенного пункта Петролия.

Фото: точка, где произошло землетрясение (usgs.gov)

Национальный центр предупреждения о цунами отмечает, что угроза цунами есть для для части побережья Калифорнии и Орегона.

Стоит заметить, что землетрясение магнитудой 7,0 по шкале Рихтера считается очень сильным.

В результате такого землетрясения могут появляться трещины в стенах, откалываться куски штукатурки, также частично разрушаются дымовые трубы.