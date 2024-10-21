Есть погибшие и разрушены дома: РФ обстреляла Покровский район

Российская армия в течение дня несколько раз наносила удары по Покровскому району. Известно о 3 погибших и 2 раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.
По его данным, в результате ударов в Мирнограде известно о 2 погибших и 1 раненом. Также там повреждено 15 многоэтажек, 14 хозяйственных построек, 2 гаража, магазин и торговый павильон.
А вот в Курахово 1 погибший и 1 раненый, повреждена 5-этажка и админздание.
"Россияне стремятся стереть Донетчину с земли. Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь", - написал Филашкин.
Напомним, российская армия продолжает продвигаться по Донбассу. В частности, по данным Института изучения войны, успехи у кафиров фиксируются на Луганском и Донецком направлениях .
Однако известно, что в начале месяца украинские военные смогли остановить наступление российской армии под Покровском в Донецкой области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .