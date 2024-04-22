Есть погибшие и пропавшие без вести. На юге Китая из-за сильных ливней начались наводнения

По данным СМИ, наводнения затопили города в густонаселенной дельте реки Хуанхэ на юге Китая после дождей. Там паводковые воды достигли второго этажа домов после того, как смыли рисовые и картофельные поля. Известно, что 11 человек считаются пропавшими без вести, а еще три погибли.

С минувшего четверга юг Китая страдает от сильнейших дождей и мощных штормов. Поэтому в регионе раньше обычного начался сезон наводнений. В настоящее время разрушены 36 домов и серьезно повреждены 48 домов, что привело к прямому экономическому ущербу в размере почти 140,6 миллиона юаней (примерно 19,8 миллиона долларов).

Следует заметить, что в данном регионе по-прежнему были сильные дожди. Однако до 2022 года они не приводили к сильным паводкам.

Наводнения в мире

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине непогода накрыла Кировоградскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Киевскую области. Из-за этого рухнули деревья, а также исчез свет.

Также сильные наводнения масштабные ливни накрыли Объединенные Арабские Эмираты, уже призвели к затоплению части основных автомагистралей.

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