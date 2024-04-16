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В ОАЭ из-за ливня затопило главные автомагистрали и отменены авиарейсы

Вторник 16 апреля 2024 16:57
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В ОАЭ из-за ливня затопило главные автомагистрали и отменены авиарейсы Иллюстративное фото: в ОАЭ из-за ливня затоплены главные автомагистрали и отменены авиарейсы (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Масштабные ливни накрыли Объединенные Арабские Эмираты, они уже привели к затоплению часть основных автомагистралей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Из-за поднятия уровня воды на улицах образовались огромные лужи, а автомобили застряли в воде.

Следует заметить, что дожди в ОАЭ это довольно редкое явление, но они периодически встречаются в течение зимних месяцев. Из-за того, что многие дороги и другие участки не имеют дренажа из-за отсутствия регулярных дождей - это привело к их затоплению.

Кроме этого в международном аэропорту Дубай из-за шквального ветра отменили рейсы. По словам местных, в небе наблюдались молнии, которые касались верхушки высшего здания в мире - Бурдж-Халифа.

Из-за непогоды в стране решили закрыть учебные заведения, а рабочих и государственных служащих отправили работать удаленно.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине непогода накрыла Кировоградскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Киевскую области. Из-за этого рухнули деревья, а также исчез свет.

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