Есть все основания и аргументы. ПЦУ скорее всего тоже перейдет на новый календарь

"В связи с решением УГКЦ по календарю должен напомнить, что синод ПЦУ уже принял решение, что общины, желающие перейти на новый стиль - могут это сделать по соответствующей процедуре", - заявил Заря.

По его словам, вопрос о всеобщей календарной реформе вынесен на рассмотрение Архиерейского собора, который соберется в мае.

Он также отметил, что до 1 сентября, когда начинается новый церковный год, время еще есть.

"По моему мнению, как одного из членов Архиерейского собора, есть все аргументы и основания принять положительное решение, одновременно обеспечив возможность желающим общинам сохранить предыдущую календарную традицию", - добавил замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ.