Есть попадания. В ОВА рассказали о последствиях атаки дронов на Кировоградскую область

"Пережили очень сложную ночь. Вражеская дроновая атака не обошла Кировоградщину. Часть "шахедов" над областью уничтожена. Однако есть и попадания", - рассказал он.

Как отметил глава ОВА, предварительно обошлось без погибших, травмированных и повреждения гражданской инфраструктуры.

"На месте происшествия - все соответствующие службы", - добавил Райкович.

Обстрел Украины 28 сентября

В ночь на 28 сентября россияне снова устроили воздушную атаку на территорию Украины. Воздушные силы сообщали о применении россиянами ракет и ударных БПЛА типа "Shahed". Тревога охватила центр и юг Украины. В частности, в Черкасской области гремели взрывы, работала ПВО. Россия запустила по Украине 44 дрона-камикадзе, 34 из которых удалось сбить.