По данным военных, с 18:00 24 ноября противник запустил 112 ударных беспилотников типа Shahed, в том числе 66 реактивных, дронов "Гербера" и беспилотников-имитаторов "Пародия".

Запуски осуществлялись с направлений Орел, Миллерово, Курск, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ), а также с временно оккупированного Донецка и Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона уничтожила и подавила 88 вражеских беспилотников типа Shahed (47 из них - реактивные), "Гербера" и БПЛА других типов.

В то же время зафиксированы попадания вражеских дронов на 18 локациях. Еще на 13 локациях упали обломки сбитых беспилотников.

Воздушные силы предупреждают, что воздушная атака противника продолжается. В воздушном пространстве Украины остаются несколько российских дронов.